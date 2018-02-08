TİKA'dan Suriyelilere yardım

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez ilçesini ziyaret etti.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez ilçesini ziyaret etti. Burada Azez Meclisini ziyaret edip Meclis Başkanı Muhammed Hacı Ali'den çalışmalar hakkında bilgi alıp taleplerini dinleyen heyet, daha sonra çeşitli yerlerden göç edip geldikleri Azez kırsalında yaptıkları çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyelileri ziyaret etti.

Suriyelilere, yatak, yastık, yorgan, soba ve yiyecek gibi yardımlarda bulunup, çocukları oyuncaklarla sevindiren heyet, ardından Mare kasabasına geçti. Burada da Meclis Başkanı Fuat Abbas ile görüşen heyet, ardından Cerablus ilçesinde TİKA tarafından tadilatı tamamlanan okulu ziyaret edip çocuklarla bir araya geldi.

TİKA Başkanı Çam, bölgedeki çalışmaları yerinde görüp ihtiyaçları tespit etmek ve kalıcı eserler oluşturmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamdan bölge insanına da Türkiye'nin yardımlarını getirip çocukları sevindirdiklerini anlatan Çam, "Elimiz boş gelmeyelim istedik. İdlip, Halep gibi yerlerden gelen göçmenlere de bazı yardımlarda bulunduk." dedi.

Çam, bölgedeki huzurun herşeyden önemli olduğuna işaret ederek, "Zengin topraklar var burada. kendi kendine yetebilecek mekanlar var. Biz bu bölgede Türkiye'nin deneyimiyle kendi kendilerine yetebilecekleri, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri dönemi başlatmak istiyoruz. Türkiye olarak buraya kadar gelmişken de Türkiye'nin hediyelerini kardeşlerimize ulaştırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA