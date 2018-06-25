TİKA'dan Romanya'da "Her Okula Türkçe Sınıfı" projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Romanya'nın Dobruca şehrinde başlatılan "Her Okula Türkçe Sınıfı" projesiyle 23 Türkçe sınıfı teknolojik donanım ve eğitim materyali desteğiyle açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ve Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği iş birliğinde tadilatı ve onarımı gerçekleştirilen 23 Türkçe sınıfı törenle hizmete girdi.

Mircea Cel Batran Ulusal Koleji'nde yapılan açılış programına, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Romanya Hükümeti Azınlıklar Arası İlişkiler Departmanı Devlet Sekreteri Aledin Amet, Köstence İl Milli Eğitim Müfettişi Gabriela Bucovola, TİKA Bükreş Program Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ve Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf katıldı.

Açılışta konuşan Mircela Cel Batran Okul Müdürü Loredana Elena Tanase ve Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği Başmüfettişi Zoe Gabriela Bucovala, TİKA'ya Romanya'nın eğitim kapasitesini artıran projeleri için teşekkür etti.

TİKA, ilk etapta 2015'te Dobruca bölgesinde eğitim olanakları yetersiz 10 sınıfa ihtiyaç duyulan modern ekipman desteği vermişti.

2017'de projenin devamı olarak 23 Türkçe sınıfının daha tadilat ve donanımı gerçekleştirildi. Projenin son etabında ise toplam 38 sınıfın daha modern ekipmanlarla yenilenmesiyle Dobruca'da Türkçe eğitiminin verildiği her okula bir Türkçe sınıfı kurulmuş olacak.

Kaynak: AA