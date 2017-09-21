TİKA'dan Meksika'daki depremzedelere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iki gün önce Meksika'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından Meksika'daki ilgili makamlarla temasa geçilerek Türkiye'nin Meksika halkının yanında olduğu ve yardım faaliyetlerinde yer alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, hükümete bağlı sosyal yardım kuruluşları ve Meksika Kızılhaçının oluşturduğu kriz noktalarına ulaşarak ihtiyaçları tespit eden TİKA, enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araç gereçler ile hijyenik ve sıhhi malzemeler ihtiva eden koliler hazırladı.

Yardım kolileri, başkent Meksiko ve yaklaşık 40 kilometre güneydeki Xochimilco’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TİKA'nın Meksika Program Koordinatörü Sarper Çınar, 7 Eylül'de Meksika'nın güneybatısında meydana gelen ilk depremin ardından kalıcı sağlık projeleri gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını ifade ederek, ilk etapta, acil arazi ambulansı ve denizyoluyla hızlı müdahale amaçlı bot ambulans hibeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Bölgede çok sayıda yıkılmış veya hasar almış okul, sağlık merkezi, kimsesizler ve engelli barınakları mevcut." diyen Çınar, bölgede yeniden imar için taleplerin koordinatörlüğe ulaştığını ve en kısa zamanda destek sağlayacaklarını kaydetti.

Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19 Eylül’de yaşanan 7,1’lik depremde bizler de buradaydık. İlk paniği ve sonrasındaki süreci yaşadık ve yaşıyoruz. Kendi emniyetimizi aldıktan sonra başkanlığımızın da talimatıyla hızlıca kriz noktalarına ulaştık. Depremin üstünden 24 saat geçmeden Meksika halkına dost elimizi uzatmış olduk. Mağdurlarla birebir temas içerisinde yardım kolileri dağıtım çalışmalarında yer aldık. Bu noktada tüm ofis personelimiz canla başla çalıştılar. Bu kadar hızlı ve organize hareket kabiliyetini kalifiye ekibimize borçluyuz."

Çınar, afet bölgesinde TİKA ve Türkiye haricinde herhangi bir yabancı kuruluş veya ülke bayrağı göremediğini belirterek, şunları söyledi:

''Meksika Kızılhaçı, diğer ilgili kurum yetkilileri ve Meksika halkı, ülkemize şükran ve selamlarını ilettiler. Biz de deprem acısının ne demek olduğunu bilen bir ülke olarak bu ve benzer afetlerde her zaman ilk koşan olacağımızı bildirerek halkımızdan selam ilettik.''

Meksika'nın güneybatı sahili açıklarında 8 Eylül'de meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmişti. Depremden en çok etkilenen Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde binlerce kişi evsiz kalmıştı. Bu depremden 11 gün sonra 19 Eylül'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de 225 kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.