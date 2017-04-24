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Buradasınız : » » TİKA'dan Libyalı yetim çocuklara 23 Nisan hediyesi

TİKA'dan Libyalı yetim çocuklara 23 Nisan hediyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, Libya'nın Derne kentinde ilkokula giden 200 yetim çocuğa 23 Nisan hediyeleri verildi.

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TİKAdan Libyalı yetim çocuklara 23 Nisan hediyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Trablus Program Koordinatörü Fatih Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, Libya'nın Derne kentindeki yetimlere okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye gönderdiğini belirtti.

Karaca, "1911-1912 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün de sömürge güçlerine karşı mücadele ettiği şehir olan Derne'de yaşayan ilkokul öğrencisi 200 yetimin yüzü, 23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle güldürüldü." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın çeşitli sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalan Derne şehri ile bu şehrin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel alanlarda faaliyette bulunan Nahda (Kalkınma) Hayır Cemiyeti iş birliğinde gerçekleştirildiğini aktaran Karaca, TİKA tarafından sunulan hediyelerle Türkiye'deki çocukların yaşadığı mutluluğun Derne'ye ulaştırılmasının ve çocukların sıkıntılarının hafifletilmesinin amaçlandığını kaydetti.
 

Etiketler: TİKA, Libya, yetim çocuk
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