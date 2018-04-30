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Buradasınız : » » TİKA'dan Irak'taki özel ihtiyaç sahiplerine destek

TİKA'dan Irak'taki özel ihtiyaç sahiplerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Irak'ın Babil kentinde 2 okula tadilat ve donanım, bir huzurevine de ekipman desteği yaptı.

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TİKAdan Iraktaki özel ihtiyaç sahiplerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın Babil kentindeki Al-Amal Sağır ve Dilsizler Okulu ile Al-Raca Zihinsel Engelliler Okulu'na tadilat ve donanım, Babil Huzurevi'ne de ekipman desteği sağlandı.

Yardımların teslimi için düzenlenen programa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer, Babil Valisi Sadık Medlul ve Vilayet Meclisi Başkanı Raad el-Cuburi katıldı.

Büyükelçi Yıldız, TİKA'nın üstlendiği oldukça anlamlı projelerin açılışını yapacağı için çok memnun olduğunu ifade ederek kurumun gelecekte de yeni projeleri hayata geçirmesi konusunda da umutlu olduğunu belirtti.

Vilayet Meclisi Başkanı El-Ciburi de yardımlar için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek projelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dikkat çekti.

Babil Valisi Medlul, projelerin iki ülke arasında bundan sonraki iş birliğine vesile olmasını temenni ederek teşekkürlerini iletti.

TİKA'nın yardım projeleri kapsamında Al-Amal Sağır ve Dilsizler Okulu ile Al-Raca Zihinsel Engelliler okulunun dış duvarının inşa edildi, idari odalar ve sınıflar boyandı. Okullarda öğretmenlere bir, öğrencilere de acil sağlık hizmeti vermek üzere bir konteyner tahsis edildi.

Babil Huzurevine erkek ve kadın yaşlılar için yatak, battaniye ve dolap gibi mobilya temini yapıldı.

Al-Amal Sağır ve Dilsizler Okulu 55 öğrenciye, Al-Amal Zihinsel Engelliler Okulu da 23 ihtiyaç sahibi çocuğa hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, TİKA, Irak
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