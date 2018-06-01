TİKA'dan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere 15 bin yaralının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 53 bin 500 kutu ilaç ve on binlerce tıbbi malzeme desteği sağlanacağı bildirildi.

Yardımların İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle birkaç seferde gönderileceği belirtilen açıklamada, çok sayıda Filistinli yaralıya tıbbi desteğin süreceği vurgulandı.

Açıklamada, TİKA'nın Filistin halkına çeşitli alanlarda desteğinin devam edeceği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

Kaynak: AA