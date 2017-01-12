  • 12 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.837
    EURO 4.082
  • BIST 79499.25
    ALTIN 148.432
Buradasınız : » » TİKA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteği

TİKA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteği

TİKA, Afrika ülkesi Eritre'deki Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosuna elektronik ekipman desteği sağladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
TİKAdan Eritreye elektronik ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Eritre’nin Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosuna elektronik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Boynuzu'nda yer alan Eritre’ye sağlanan elektronik ekipman desteği başkent Asmara’da düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, görevine yeni başlayan Türkiye'nin Asmara Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve Eritre Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu Başkanı Habtemichael Tsegay katıldı.

Tsegay, törende yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Güney Sudan’ın ardından Afrika’nın en genç ülkesi olan Eritre ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1993 yılından bu yana devam ediyor. 2013'te açılan Türkiye'nin Asmara Büyükelçiliği, ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor. AA

Etiketler: TİKA, eritre, elektronik ekipman desteği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER