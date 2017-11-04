TİKA'dan Bangladeş'teki sel felaketi mağdurlarına yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde büyük zarara uğrayan bölgelerde, 50 bin kişinin yararlanacağı gıda paketleri TİKA Dakka Program Koordinasyon Ofisi tarafından Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı iş birliği ile dağıtıldı.

Pirinç, mercimek, yemeklik yağ, tuz ve şekerden oluşan toplam 300 tonluk gıda yardımı Lalmonirhat, Bogra, Serajgang, Jamalpur, Chandpur, Gaibandha, Manikganj olmak üzere 7 bölgedeki köylere ulaştırılarak 50 bin kişiye destek sağlandı.

Geçen ağustosta artan muson yağmurları ile yükselen nehirler özellikle kuzey-batı bölgeleri olmak üzere Bangladeş'in yüzde 35’inin sular altında kalmasına neden olmuş, binlerce köy zarar görmüş, çoğunluğu tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşan yaklaşık 6 milyon kişi selden etkilenmişti.

Sel felaketinden, Bogra'da 140 bin, Jamalpur'da 1 milyon, Chandpur'da 200 bin, Lalmonirhat'da 40 bin, Manikganj'da 180 bin, Serajgang'da 410 bin, Gaibandha'da 530 bin kişi zarar görmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen eylül ayında Cox Bazaar Bölgesi'nde Arakanlıların ihtiyaçlarını incelemek üzere gerçekleştirdikleri ziyarette Bangladeş'teki sel felaketinden etkilenenlere de yardım sözü verilmişti.

TİKA'nın Arakanlılara yardımları devam ediyor

Ayrıca Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdüren TİKA buradaki ihtiyaç sahiplerine pirinç, yağ, şeker, tuz ve mercimekten oluşan 55 tonluk gıda malzemesi dağıttı.

TİKA tarafından kurulan mutfaklar vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımına devam edilirken, pilavdan oluşan sıcak yemeklerden faydalananların sayısı 1 milyona ulaştı. Mutfak malzemelerinden mahrum olan sığınmacılara 10'ar bin tabak ve bardak da verildi.

Hizmete sokulan sekiz su kuyusuna ilave çalışmalar ve çocuklar için iki yerde güvenli oyun alanı yapımı çalışmaları sürüyor.

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle 10 bin battaniye dağıtımının yanı sıra UNICEF ile on yarı kalıcı okul inşa edilmesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna (UNFPA) ekipman desteği sağlanması için de faaliyetler devam ediyor.

Ağır vakaların havale edildiği ve ekipman sıkıntısı çeken Cox Bazaar Devlet Hastanesinde Arakanlı Müslümanlar için kurulacak ilave 100 yatak kapasiteli binanın ve ameliyathanenin temin sürecine de başlandı. Öte yandan TİKA tarafından hibe edilen ve hasta naklinde kullanılan ambulanslar da bölgede hizmet veriyor.

