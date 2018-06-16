TİKA'dan Azerbaycan ve Kırgızistan’a destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan açıklamada, Başkanlığın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Azerbaycan'da kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay Azerbaycan Zararlı Alışkanlıklara Karşı Mücadele İçtimai Birliği'nin yeni açılan ofisine mobilya, bilgisayar ve elektronik ekipman desteği verdiği belirtildi.

TİKA desteği ile Bakü'de açılan ofise başta öğrenciler olmak üzere gençler için çeşitli bilgilendirici ve eğitici seminerlerin yanı sıra ebru, tezhip, resim ve benzeri mesleki ve el sanatları kursları düzenleniyor.

TİKA'dan Kırgızistan'da eğitime destek

TİKA ayrıca Kırgızistan'ın kuzeyinde Issık Göl Bölgesi Aksu ilçesine bağlı Boz Bulun ve Boz Uçuk köylerindeki kreşlerin tadilatını da gerçekleştirdi.

Tadilatı tamamlanan kreşlerde ayrı ayrı düzenlenen programlara Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, kreş ve yerel yönetim yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırgızistan'daki kardeşlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Er, TİKA'nın Kırgızistan'da hemen hemen tüm alanlarda proje yürüttüğünü söyleyerek, "Ata yurdumuzda kazanmış olduğumuz değerleri dünyanın dört bir tarafında paylaşma gayreti içindeyiz. Bu kreşe giden çocukların yolu ileride mutlaka TİKA ile kesişecek" şeklinde konuştu.

Aksu Kaymakamı Ulan Dokonbayev ise ilçede bulunan sosyal kurumların iyileştirilmesi kapsamında kreşlerin tadilat işlerine destek olan TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

