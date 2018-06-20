TİKA'dan Arnavutluk'ta otizm merkezine donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk Kukes'teki otizm merkezine elektronik cihaz, mutfak malzemesi, mobilya ve eğitim materyali sağlayarak, oyun parkı inşa etti.

"Kukesli aileler TİKA'nın desteğini hiçbir zaman unutmayacak"

Kukes Belediye Başkanı Bashkim Shehu, otizmli çocukların tedavi göreceği merkeze yapılan yardım töreninde, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Shehu, TİKA'nın vermiş olduğu desteğin Kukesli ailelerce hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Arnavutluk Çocuklar Vakfı Başkanı Liri Berisha da vakıf olarak önemli bir misyonu üstlendiklerini, 2008'den itibaren otizm hastalığına odaklandıklarını belirtti.

Liri Berisha, merkezin Kosova, Makedonya ve Karadağ halklarına da hizmet vereceğini ifade etti.

Merkez, bölgedeki otizmli ve engelli çocukların davranış problemlerinin tedavisini sağlayarak, hayata daha iyi tutunmalarına katkı sağlayacak.

Kaynak: AA