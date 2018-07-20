TİKA'dan Afganistan'da hasta yakınları için misafirhane

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Afganistan'da yılda yaklaşık 50 bin ameliyat, cerrahi müdahale ve doğumun yapıldığı, 80 bin hasta yataklı Herat Devlet Hastanesi’ne hasta yakınları için 12 oda, 4 tuvalet ve 2 banyodan oluşan misafirhane yaptı.

Misafirhane, Afganistan Sağlık Bakanı Firuziddin Firuz'un da katıldığı törenle açıldı.

Firuz törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın sağlık alanında Afganistan'da büyük ve önemli hizmetlerinin bulunduğunu ve çok sayıda kişinin bu hizmetlerden yararlandığını belirtti.

Afganistan'ın içinde bulunduğu zorlukları dostlarının yardımıyla aşmaya çalıştığını söyleyen Firuz, Türkiye'nin eğitim, sağlık, inşaat ve restorasyon projeleri başta olmak üzere her alanda Afganistan'ın yanında olduğunu söyledi.

Herat'ta bir yakını olmayan veya konaklama yerinde barınmak için maddi gücü olmayan hasta yakınlarının açılan misafirhane sayesinde daha iyi hizmetlerden faydalanabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA