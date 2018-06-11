TİKA Kosova'da iki cami restore edecek

Kosova’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılacak Priştine Çarşı (Sultan Murat) ile Prizren Gazi Mehmet Paşa (Bayraklı) camilerinin restorasyon projelerinin iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni Başkent Priştine'deki Kosova Anıtları Koruma Enstitüsü'nde TİKA, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) arasında yapıldı.

Törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer yetkililer katıldı.

"Ecdat yadigarı eserler günümüze kazandırılacak"

Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, varılan iş birliği için taraflara teşekkür etti, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Kılıç bu iki projeyle ecdat yadigarı eserlerin günümüze kazandırılacağını belirtti.

"Ortak kültür mirasımız olan bu iki önemli eserin restorasyonu çalışması bizim kadim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi de geçmişimizi bugüne, bugünümüzü de inşallah geleceğe çok daha kuvvetli bağlarla bağlayacaktır."

Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava da, Kosova'daki en eski iki caminin restorasyonu anlaşmasının imzalanmasını, "çok bereketli bir gün" olarak nitelendirdi.

"Kültürümüzün, dinimizin bir hazinesini taşımakta"

Priştine'deki Sultan Murat veya diğer bilinen adıyla Çarşı Camii'nin, Kosova'da inşa edilen en eski cami olduğun hatırlatan Ternava, "Tamamen taştan inşa edildiği için bütün Balkan camileri arasında eşsiz bir cami. Kültürümüzün, dinimizin bir hazinesini taşımakta" dedi.

Başkentteki bu cami ile diğer camilerin eski Priştine'nin kimliği olduğunu vurgulayan Ternava, restorasyon çalışmalarının 6 yıldır başlamamasının "haksızlık" olduğunu söyledi.

Ternava, "Belediye ile Bakanlık arasındaki anlaşmazlıkların, içler acısı durumdaki eski camilerin restorasyon çalışmalarını geciktirdiğini" belirterek, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Priştine'deki Emir Alaaddin, Prinaz ve Yarar Çeribaşı (Buzağı) camilerinin restorasyon çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Kaynak: AA