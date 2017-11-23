Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2018'de sona erecek kış lastiği takma uygulamasının, "hususi" tescil edilen taşıtlarda zorunlu olmadığını bildirdi.

"Hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasına karşın can ve mal güvenliği, güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyorum" dedi.

Araçların denetimini Bakanlığın yetkilendirdiği personeller Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediye denetim birimlerince yapılacağını belirtildi.

Kaynak: AA