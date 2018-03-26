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Ticari araç uçurumun kıyısından kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uçurumun kenarında çamura saplanan ticari araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ticari araç uçurumun kıyısından kurtarıldı

İzmit'in Serdar Mahallesi'nde, Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı ticari araç, çıkmaz sokaktan geri dönmek isterken, uçurumun kenarındaki çamura saplandı.

Aracın uçuruma düşme ihtimaline karşı frene basılı şekilde bekleyen sürücü Akın, itfaiye ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.

itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından araç ve sürücüsü Akın bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolu şaşırdığını, devamlı bölgeye müşteri getirdiğini belirterek, "Ben aşağıda yol var diye indim ama yol kapalıydı. Yukarı çıkarken araba uçuruma doğru kaydı. Orada bir saat kadar bekledim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçurum, Kocaeli, izmir, çamur
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