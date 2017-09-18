Ticari araç şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında imzalanan protokol ile TESK, taksi, dolmuş, servis ve otobüs şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi vermekle yetkilendirildi.

MYK Başkanlığında düzenlene protokolün imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, MYK Başkanı Adem Ceylan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve ilgililer katıldı.

Buradaki konuşmasına, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak başlayan Bakan Sarıeroğlu, yeni dönemin daha sağlıklı koşullarda geçebilmesi için Bakanlık olarak birçok konuda inisiyatif aldıklarını söyledi.

MYK'nın kısa süre içerisinde çok önemli işlere imza attığını ifade eden Sarıeroğlu, "İş dünyası açısından rekabet edilebilirlik, kaliteli hizmet ve ürün sunmak oldukça önemli. Bu anlamda, mesleki yeterlilik iş dünyamıza ivme kazandırmakta. İşçi, işveren ve işsizlerimiz açısında niteliklerin belgelendirilmesi, becerilerin ortaya konulması, eğitim-istihdam bağının güçlendirilmesi ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesine katkılar sağlamakta." diye konuştu.

"230 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verdik"

Sarıeroğlu, kurum tarafından 2006'dan bu yana 900 ulusal meslek standardından 735'inin hazırlanıp, yürürlüğe sokulduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 230 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verdik. Zorunluluk haline getirdiğimiz 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' iş sınıflarından 196 bin mesleki yeterlilik belgesi verdik. Bunun daha da yaygınlaştırmak için yeni mesleklerimizi Bakanlar Kurulumuzun onayına sunmuş bulunmaktayız."

"Altı ay içerisinde süreçler tamamlanacak"

Söz konusu mesleklerde standartların belirlendiğini, yeterlilikleri hazırlanması sürecinin devam ettiğinin altını çizen Sarıeroğlu,bu konuda TESK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Bakan Jülide Sarıeroğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Biz konunun önemine binaen servis şoförleriyle ilgili akreditasyon sürecinin daha hızlı yapılması ve en kısa sürede sınav belgelendirme işlemlerinin başlaması için bugün protokolümüzü imzalayacağız ve inşallah altı ay içerisinde süreçlerimizi tamamlayıp okul servis şoförlerimizin yeterlilik belgesi alarak hizmetlerin, sunmasını sağlayacağız."

Sarıeroğlu, servis şoförlerinin mesleki yeterlilik belgesi için mesleki becerilerinin yanı sıra, sürüş teknikleri, psikoteknik, kişisel iletişim ve pedagoji gibi alanlarda da yeterliliklerini ispatlamaları gerekeceğini aktararak, mesleki yeterlilik belgesi için sınava gireceklerden başta çocuk istismarı olmak üzere yüz kızartıcı hiçbir suç işlememiş olma şartının aranacağını söyledi.

"Hizmet gerçektende kaliteli ve sürdürülebilir hale gelecek"

TESK Başkanı Palandöken de imzalanan protokolle başta servis şoförleri olmak üzere ticari araç sürücülerine yönelik şikayetleri azaltmak istediklerini dile getirdi.

Mesleki yeterlilik belgesiyla güvenli bir yapı oluşturulacağına dikkati çeken Palandöken, şunları söyledi:

"Servis araçlarıyla okula gönderdiğimiz çocuklarımızın, güvenli bir şekilde akşam eve dönmelerini sağlayacak ortamı hazırlayacağız. MYK ile bu işin standartlarını hazırlayarak önemli kısmını bitirmiştik. Eminim ki bundan sonraki süreçte hepimiz için mutlu ve geleceğimiz için güvenli bir yapı söz konusu olacak. Artık eskisi gibi mahallemizin, sokağımızın şoför abileri tekrar gündeme gelecek. Artık bu işi herkes yapamayacağına göre hizmet gerçekten de kaliteli ve sürdürülebilir hale gelecek."