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Buradasınız : » » Tıbbi tahliye talebinde bulunan Rus gemisine TSK'dan yardım

Tıbbi tahliye talebinde bulunan Rus gemisine TSK'dan yardım

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden tıbbi tahliye talebinde bulundu.

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Tıbbi tahliye talebinde bulunan Rus gemisine TSKdan yardım

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak'ta, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulundu.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine sonucunda, hasta personelin gemiden tahliye edilerek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevki sağlandı.

Hastanede tedavisi devam eden personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı refakat ediyor.

Kaynak: AA

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