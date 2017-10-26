THY'nin yakıt tasarrufu projesine ödül

Türk Hava Yolları (THY), gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği Yakıt Tasarrufu Projesi ile "Sürdürülebilir İş Ödülleri" kapsamında karbon ve enerji yönetimi kategorisinde en başarılı proje seçildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi'ne bağlı çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan jüri heyeti, THY'nin hayata geçirdiği proje ile birlikte karbon emisyonunu ve enerji kullanımını azaltan diğer projeleri inceledi. THY'nin bu projesi, karbon ve enerji yönetimi kategorisinde en başarılı proje seçildi.

Sürdürülebilirlik programı; kurumsal yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal olmak üzere 4 temel unsur üzerine kurulu olan THY, Yakıt Tasarrufu Projesi’ni 2008 yılında etkin bir biçimde uygulamaya başladı. Küresel taşıyıcı bu proje kapsamında bugüne kadar yakıt verimliliğinde yüzde 20’ye varan bir kazanım sağladı.

THY'nin tüm operasyonlarını, optimizasyon, yeni teknolojilere yatırım ve altyapı iyileştirme politikaları doğrultusunda, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk anlayışıyla yürüterek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA