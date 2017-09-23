THY'nin 'Uçuşta Mesleki Eğitim Projesi'

Türk Hava Yolları (THY) ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Uçuşta Mesleki Eğitim Projesi" ile "Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” programı öğrencileri tarifeli yurt içi seferlerinde mesleki tecrübelerini artırıyor.

Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de başlatılan, üniversitede birinci sınıfı başarıyla bitirerek "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" alan 20 öğrenci ile devam eden projenin genişletilmesi hedefleniyor.

Bu uçuşlarda kırmızı fular ve kravatları ile görsel olarak mevcut kabin memurlarından ayrılan öğrenciler işinde deneyim kazanıyor.

THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havacılık sektöründe nitelikli çalışan ihtiyacının yüksek olduğunu söyledi.

Çolak, bu ihtiyacı fark eden üniversitelerin kabin hizmetleri programları açtığına ve bu alanda personel yetiştirdiklerine dikkati çekerek, "Üniversitelerimizin ilgili programlarında geleceğin kabin memurları yetişiyor. Buna Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun 20 şanslı öğrencisini katabiliriz. Çünkü THY ile Kapadokya Üniversitesi bir projeye imza attı. Bence bu, eğitim açısından çok güzel bir haber." diye konuştu.

Nevin Çolak, öğrencilerin THY ekipleriyle kabinde yolculara hizmet ettiğini, bu öğrencilere seferlerde emniyet ve güvenlikle ilgili hiçbir görev verilmediğini, yalnızca yolculara hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Artık kabin memurluğunun bir eğitimi var"

Okullarda teorik eğitimlerin alındığı uygulama alanlarının da bulunduğunu ifade eden Çolak, şöyle devam etti:

“Bu mesleği öğrenmek binlerce feet yukarıda ancak mümkün. Çünkü gerçek yolcuyla, gerçek uçakta havada olmanız çok anlamlı. Bu projeye imza atmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Buradaki 20 öğrencimiz diğer öğrencilerimizin de lideri olacak. Onların başarısı ve performansı çok önemli. Bizler de şirketler olarak bu projeyi çok destekliyoruz. Çünkü artık kabin memurluğunun bir eğitimi var. Daha bilinçli, daha farkında ve daha geleceğe dönük, rakipleri daha hızlı geride bırakabileceğimiz personelimiz olacak. Mevcut kabin memurlarım harika. Hiçbir problem yok. Onlar mesleklerini çok iyi yapıyorlar ama bunun üniversite ortamında, akademik ortamda olması tabii ki bu arkadaşlarımızın çok daha hızlı bir şekilde tecrübelenmelerini sağlayabilecek.”