  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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'THY'nin Süleymaniye ve Erbil seferleri devam ediyor'

Türk Hava Yolları, Süleymaniye ve Erbil'e yapılan uçuşların planlandığı şekilde yapıldığını bildirdi.

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THYnin Süleymaniye ve Erbil seferleri devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye ve Erbil'e yapılan uçuşların planlandığı şekilde yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun, yabancı şirketlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talebine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın-yayın organlarında, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibarıyla uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları'na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir."

Etiketler: THY, THY'nin Süleymaniye ve Erbil seferleri devam ediyo
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