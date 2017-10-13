THY'nin Montreal uçağı, yolcu için geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Montreal seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Montreal kentine saat 15.30'da hareket eden THY uçağında bulunan 16 yaşındaki bir yolcu, kalkıştan bir süre sonra baygınlık geçirerek, rahatsızlandı.

Uçağın kaptan pilotu, yolcunun durumunu da göz önünde bulundurarak, kalkış yapılan Atatürk Havalimanı'na dönüş iniş için gerekli izinleri kuleden istedi.

İzinlerin alınmasının ardından uçağın havada tur atarak, yakıt boşaltmasının ardından saat 22.00-23.00'te İstanbul'a iniş yapacağı bildirildi.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.