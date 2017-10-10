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Buradasınız : » » THY'nin Fransa'ya bazı seferleri iptal edildi

THY'nin Fransa'ya bazı seferleri iptal edildi

THY, Fransa'ya yapılacak bazı seferlerinin genel grev nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

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THYnin Fransaya bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Fransa’da yapılacak genel grev nedeniyle bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fransa’da yapılacak genel grev nedeniyle Fransa sivil havacılık otoriteleri tarafından notam yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bugünkü bazı tarifeli seferlerin iptal edildiği, İstanbul-Paris, Sabiha Gökçen Havalimanı-Paris, İstanbul-Lyon, İstanbul-Marsilya, İstanbul-Nice uçuşlarının karşılıklı yapılamayacağı kaydedildi. 

Etiketler: THY, fransa, sefer iptali
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