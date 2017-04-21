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Buradasınız : » » THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

THY'nin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

THY'nin, İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran’dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.

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THYnin Erzincan-Sabiha Gökçen seferleri başlıyor

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzincan havalimanları arasında 19 Haziran’dan itibaren AnadoluJet markasıyla tarifeli seferlere başlayacağı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Erzincan İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen-Erzincan seferlerinin haftada 7 gün olacağı belirtildi.

AnadoluJet uçaklarıyla seferlerin haftanın her günü karşılıklı olarak düzenleneceği belirtilen açıklamada, sefer saatlerinin Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkış 22.50 Erzincan’a varış 0.30, Erzincan Havalimanı'ndan kalkış 06.25, Sabiha Gökçen Havaalanı'na varış 08.10 olarak düzenlendiği ifade edildi. AA

Etiketler: THY, Sabiha Gökçen, erzincan
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