THY'nin bu seferi kasırga nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kasırganın sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların seferlerle ilgili bilgileri "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden öğrenmeleri istendi.