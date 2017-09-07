  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » THY'nin bu seferi kasırga nedeniyle iptal edildi

THY'nin bu seferi kasırga nedeniyle iptal edildi

THY, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

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THYnin bu seferi kasırga nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kasırganın sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların seferlerle ilgili bilgileri "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden öğrenmeleri istendi.

Etiketler: Türk Hava Yolları, thy sefer iptali, Miami, ırma kasırgası
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