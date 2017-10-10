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Buradasınız : » » THY'nin biletleme ve rezervazyon sisteminde arıza

THY'nin biletleme ve rezervazyon sisteminde arıza

THY'nin, biletleme ve rezervasyon işlemlerindeki aksamaların giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

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THYnin biletleme ve rezervazyon sisteminde arıza

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle açıklama yaptı.

Üstün, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu geçici aksaklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: THY, yahya üstün, biletleme, rezervasyon
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