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THY'nin 610 seferi yapılamadı

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 610 tarifeli seferi iptal oldu.

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THYnin 610 seferi yapılamadı
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 610 tarifeli seferin yapılamadığını, pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle 76 uçağın diğer meydanlara yönlendirildiğini bildirdi.
 
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 610 tarifeli seferi yapılamadı.
 
Pistlerde zaman zaman oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 uçak diğer meydanlara yönlendirildi.
 
20 bin kumanya dağıtıldı
 
Dün gece iptal edilen seferler nedeniyle 5 bin 900 yolcu THY tarafından otellere alındı. Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 20 bin kumanya dağıtıldı.
 
THY, yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" resmi internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenerek, havalimanlarına gelmelerini istedi.
 
Etiketler: THY, Kar yağışı, hava durumu, istanbul hava durumu, thy sefer iptalleri
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