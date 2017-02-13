THY'den yeni sefer

Türk Hava Yolları (THY), karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 ülkede 296 noktaya uçuş sağlayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, 2017 yaz sezonunda kapsamlı networküne Antalya-Cezayir-Antalya seferlerini de ekleyecek.

Antalya-Cezayir güzergahında düzenlenecek karşılıklı seferler, 8 Temmuz itibarıyla haftada üç gün icra edilecek.

THY direkt düzenleyeceği bu seferlerle yolcularına, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya ile Cezayir arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.