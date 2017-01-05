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Buradasınız : » » THY'den Ukrayna Harkiv'e sefer

THY'den Ukrayna Harkiv'e sefer

THY'nin Ukrayna'nın Harkiv şehrine düzenleyeceği direkt seferler 30 Mart'ta başlayacak.

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THYden Ukrayna Harkive sefer

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, havayolu şirketinin sefer sağlayacağı Harkiv'e direkt uçuşların 30 Mart'tan itibaren gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, geldiği noktada küresel havacılığın en önemli figürlerinden biri olarak kabul gören THY'nin, hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dahil edeceği yeni hatlarla, 2017'de de bu istikrarlı performansını devam ettireceği belirtildi.

Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı THY'nin, Ukrayna'nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv'i de kapsamlı uçuş ağına dahil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha eklediği kaydedildi.

Gidiş-dönüş 109 dolardan başlayan ücretlerle seyahat

THY, 30 Mart'tan itibaren haftanın 4 günü Harkiv'e düzenleyeceği seferlerin sayısını, 30 Mayıs'tan itibaren haftada 7'ye çıkaracak.

Yolcular, İstanbul'dan Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 109 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edebilecek.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek.

Etiketler: THY, Ukrayna Harkiv, sefer
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