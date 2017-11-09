  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » THY'den öğretmenlere 'indirimli seyahat' imkanı

THY'den öğretmenlere 'indirimli seyahat' imkanı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde uçak biletlerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

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THYden öğretmenlere indirimli seyahat imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere Türk Hava Yolları (THY) ile 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak iç hat uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet imkanı sağlayacak.

THY ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bakanlığa bağlı olarak görev yapan öğretmenlere ve ailelerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iç hat uçuşlarında indirimli seyahat etme imkanı bu yıl da sağlanacak.

İndirim için THY iç hat seferlerinde (Anadolu Jet iç hat seferleri dahil), 20 Kasım 2017-24 Mart 2018 tarihlerinde biletleme yapılması gerekecek.

Öğretmenler ve aileleri, 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak direkt ve aktarmalı business ve ekonomi kabin seyahatlerde (promosyon ücret seviyeleri hariç), aynı soyada sahip en az bir yolcu, en fazla dört yolcu için rezervasyon yapılması şartıyla yüzde 25 iç hat indirimiyle seyahat edebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Hava Yolları, indirimli bilet, meb
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