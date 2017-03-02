  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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THY'den "İskenderiye-İstanbul uçağı" açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan "İskenderiye-İstanbul uçağı" ile ilgili açıklama geldi.

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THYden &quot;İskenderiye-İstanbul uçağı&quot; açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İskenderiye-İstanbul tarifeli seferini yapan uçağa binmek için havalimanına girmek isteyen Rus bir yolcunun x-ray cihazlarından geçtiği sırada çantasında bulunan eşyalardan polisin şüphelendiğini, söz konusu yolcunun bu nedenden dolayı "check-in işlemi yapamayarak, sefere katılamadığını, bu olaydan dolayı seferde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün İskenderiye-İstanbul seferini yapan, içinde 114 yolcunun bulunduğu "Boeing 737-800 tipi" tarifeli uçağa gitmek için İskenderiye'deki havalimanına girmek isteyen elektrik teknisyeni Rus yolcunun x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında bulunan eşyalardan polisin şüphelendiğini belirtildi.

Açıklamada, yolcunun bu nedenle check-in işlemi yapamadığı için sefere katılamadığı aktarılarak, "Seferimizde bu olaydan dolayı herhangi bir aksama olmamıştır. Uçak, sabah saat 7:14'de İstanbul'daki meydana inmiştir." denildi. AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları açıklama, uçak, check-in işlemi
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