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THY'den indirimli bilet imkanı

THY, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

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THYden indirimli bilet imkanı

Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, son altı yıldır "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçilen THY, transfer merkezi İstanbul'dan, Balkanlar'da Cluj, Bükreş, Köstence, Ljubljana, Priştine, Saraybosna, Tiran, Üsküp, Zagreb, Dubrovnik'e 109, Belgrad, Podgorica'ya 119, Sofya'ya 129, Varna ve Kişinev'e 139, Kafkaslar'da Nahcivan, Gence, Tiflis'e 129, Batum'a 149, Bakü'e 179, Ukrayna'da Zaporijya ve Lviv'e 119, Kherson ve Odessa'ya 159 ve Kiev'e 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dahil uçuş olanağı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'ın, Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Tiran ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Kafkaslar'ın Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan, sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini bugünden itibaren 19 Şubat'a kadar satın almaları halinde, seyahatlerini 9 Şubat-30 Nisan arasında gerçekleştirebilecek.

Her şey dahil 109 dolar, THY'nin resmi web sitesi ücreti olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" adresinden ve "444 0 849" numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşabiliyor. AA

Etiketler: THY, ucuz bilet
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