THY'den Braille alfabeli biniş kartı

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcuları yönelik Braille alfabesiyle hazırlanmış kabartmalı biniş kartlarını Atatürk Havalimanı'nda sunmaya başladı.

Görme engelli yolcularının hayatını kolaylaştıracak seyahat sürecinin parçası olan uygulamanın tanıtımı, Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki Özel Hizmet Check-in kontuarında yapıldı.

Rezervasyon kodu, uçuş numarası, uçuş tarihi ve saati, kalkış ve varış noktaları, uçuş kapı numarası ile koltuk numarası bilgileri Braille alfabesi ile kabartmalı olarak özel biniş kartına aktarıldı ve seferden önce yolculara verildi.

Atatürk Havalimanı'nın pilot bölge seçildiği uygulamanın yakın zamanda diğer havalimanlarında da görme engelli yolcuların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

THY, daha önce de görme engelli yolcuları için sesli betimlemeli film seçeneklerini ve engelsiz emniyet bilgilendirmelerini uçak içi eğlence sistemlerine dahil etmişti. AA