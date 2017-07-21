  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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THY'den Bodrum'a ek sefer

THY, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle tatil beldelerindeki vatandaşlar için ek bir sefer düzenledi.

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THYden Bodruma ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle tatil beldelerinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için ek bir sefer düzenledi.

Alınan bilgiye göre THY, tatil beldelerinde de hissedilen deprem nedeniyle saat 19.00'da İstanbul'dan Bodrum'a düzenlediği ek seferle bölgeden ayrılmak isteyenleri İstanbul'a getirecek.

THY ayrıca, gece yapılması planlanan TK 2526 sefer sayılı uçuşun, yolcu kapasitesini arttırma yoluna gitti. Söz konusu uçak da saat 00.05'de Bodrum'dan İstanbul'a hareket edecek. AA

Etiketler: THY, bodrum, ek sefer
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