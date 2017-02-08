THY'den Avrupa'ya yeni kampanya

Türk Hava Yolları (THY) İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY'den yapılan açıklamaya göre, son 6 yıldır "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçilen şirket, transfer merkezi İstanbul'dan; Danimarka'da Kopenhag'a 129 dolar, Billund'e 149 dolardan, İsveç'te Stockholm'a 129 dolar, Gothenburg'a 149 dolardan, Norveç'te Oslo'ya 129 dolardan, Finlandiya'da Helsinki'ye 139 dolardan, Letonya'da Riga'ya 119 dolardan, Litvanya'da Vilnius'a 119 dolardan, Estonya'da Tallinn'e 119 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dahil uçuş imkanı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya Schengen vizesi ile giriş yapabiliyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 7-16 Şubat 2017 tarihleri arasında satın almaları halinde, seyahatlerini 7-10 Aralık 2017 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler.

Fiyatlar, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.