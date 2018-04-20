THY'den "2018 Troya Yılı" için 'Truva' temalı uçak

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2018 'Troya Yılı' kapsamında bölgenin tanıtımı için küresel çapta etkinlikler gerçekleştirilecek.

Dünyanın 121 ülkesine sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da 'Troya Yılı' tanıtımına özel giydirmeli uçağıyla destek olacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın katılımlarıyla, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni hangarında düzenlenen basına tanıtılan uçak, yapacağı seferlerle bölgenin bilinirliğine ilave katkı sağlayacak.

İlker Aycı, "Tarihi, M.Ö. 3 binlere dayanan Troya, Anadolu’nun destanlara konu olmuş, eşsiz medeniyetlerinden biridir. Troya temalı uçağımız, sefer yaptığı noktalarda bu eşsiz bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm dünyayı, Troya’yı görmeye, ülkemize davet ediyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2018 yılını, Troya Yılı ilan etmesi nedeniyle bir uçağını Troya temasıyla giydiren ve böylelikle bu uçağın ulaştığı her noktada Troya’nın ve ülkemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları’na, daima sergilediği milli duruş için teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA