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Buradasınız : » » THY yüzlerce seferini iptal etti

THY yüzlerce seferini iptal etti

Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın planlanan 338 tarifeli sefer yapılamayacak

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THY yüzlerce seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın planlanan 338 tarifeli seferin yapılamayacağını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda bugün, gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 156 seferin iptal edildiği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün gidiş ve dönüşlü 36 seferin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, "27 Ocak 2017 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı için 110, Sabiha Gökçen Havalimanı için 36 sefer iptali planlanmıştır. 338 seferimizin iptali nedeniyle yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu 'www.thy.com' adresinden veya '4440849' numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler: thy sefer iptalleri
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