  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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THY uçağı rahatsızlanan yolcu için Varşova'ya indi

THY'nın Oslo-İstanbul seferini yapan tarifeli uçak, 60 yaşındaki bir yolcunun kalbinden rahatsızlanması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya yönlendirildi.

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THY uçağı rahatsızlanan yolcu için Varşovaya indi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Oslo-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya zorunlu iniş yaptı.

Norveç'in başkenti Oslo'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na giden THY'ye ait tarifeli uçaktaki bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekiplerinin durumu fark etmesinin ardından, uçakta seyahat eden bir doktor, 60 yaşındaki yolcuya müdahale etti.

Doktor, kalp rahatsızlığı yaşadığı tespit edilen yolcunun uçaktan indirilmesini tavsiye etti. Uçağın kaptan pilotu, kuleden Polonya'nın başkenti Varşova'ya zorunlu iniş için izin istedi. Alınan iznin ardından uçak, Varşova Havalimanı'na yönlendirilerek, iniş yaptı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yolcu, sedye ile alınarak, hastaneye kaldırıldı. THY uçağı, daha sonra sefere devam etti.

AA

Etiketler: THY'nın Oslo-İstanbul seferi, THY
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