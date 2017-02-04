  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Ho Chi Minh seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İran'ın Zahedan Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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THY uçağı İrana acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, bu gece Atatürk Havalimanından Vietnam'ın Ho Chi Minh kentine hareket eden THY uçağında bir yolcu aniden rahatsızlandı.

Kabin ekiplerinin yolcunun durumunu iletmesi üzerine kaptan pilot, İran'a iniş için kuleden izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Zahedan Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Uçaktan alınan yolcuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yolcu, bu sırada sağlık ekiplerine kendisini iyi hissettiğini, aynı uçakla sefere devam etmek istediğini bildirdi.

Bunun üzerine THY uçağı, tüm yolcularıyla Vietnam'a hareket etti.

Etiketler: Türk Hava Yolları, THY İstanbul-Ho Chi Minh seferi, uçak, Zahedan Havalimanı
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