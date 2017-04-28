THY, Copa Airlines ile ortak uçuşa başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Copa Airlines, Avrupa ile Latin Amerika arasında ortak uçuşlara başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en yaygın hava yolu ağına sahip Star İttifakı’na üye Copa Airlines ile THY, Copa’nın Panama’daki transfer merkezi Panama City ile THY'nin dünyaya açılan benzersiz ağ geçidi, İstanbul üzerinden sağlayacakları bağlantı uçuşlarıyla yolcularına daha fazla ve daha konforlu uçuş seçeneği sunacak bir kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

Söz konusu kod paylaşımı anlaşması sayesinde Avrupa’dan gelen yolcular, bölgenin önemli transfer merkezlerinden biri olan Panama City üzerinden ve Latin Amerika’dan gelen yolcular, THY'nin Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gören transfer merkezi İstanbul üzerinden çok sayıda kesintisiz bağlantıdan faydalanabilecek.

Anlaşma çerçevesinde Copa Airlines’ın stratejik merkezi Panama City, İstanbul’dan gelen yolculara, bölgenin önemli şehirleri de dahil olmak üzere Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler’de 74 destinasyona hızlı ve etkili bir biçimde bağlantı sağlayacak.

Anlaşma ile Latin Amerikalı yolculara da THY'nin Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan benzersiz konumlu transfer merkezi İstanbul üzerinden Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu’ya daha fazla ulaşım seçeneği sunulacak.

Copa Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Heilbron, imzalanan bu anlaşmanın, Latin Amerika ile İstanbul ve diğer Avrupa destinasyonları arasındaki bağlantının güçlenmesine katkıda bulunacağı için büyük önem taşıdığını söyledi.