  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.56
    EURO 4.195
  • BIST 102651.1
    ALTIN 147.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » THY, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor

THY, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
THY, Ankaradan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yurt dışına ilk uçuş 29 Ekim'de yapılacak.

Ankara Ticaret Odası'nın aylık olağan meclis toplantısına katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu kış Ankara'dan 29 Ekim'de Frankfurt'a haftada 3 frekans, 30 Ekim'de Berlin’e ve 31 Ekim tarihinde de Viyana'ya haftada iki frekans direkt sefer başlatılacağını ifade etti.

Aycı, önümüzdeki süreçte Ankara'yı yurt dışına taşıyacak direkt sefer planlamalarına Düsseldorf ile Amsterdam noktalarının da ekleneceğini ve çalışmaların bu şehirlerle sınırlı kalmayacağını belirtti.

Etiketler: Türk Hava Yolları, THY, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER