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THY, 852 seferin yapılacağını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

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THY, 852 seferin yapılacağını duyurdu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer yapılacağı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle  İstanbul kalkış ve varışlı 146 tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı olduğu bildirildi.

THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.

Etiketler: Türk Hava Yolları, thy seferleri, sabiha gökçen havalimanı, Atatürk Havalimanı
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