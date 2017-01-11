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Buradasınız : » » THY 113 seferini iptal ettiğini duyurdu

THY 113 seferini iptal ettiğini duyurdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iç ve dış hatta 113 tarifeli sefer yapılamayacak.

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THY 113 seferini iptal ettiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle planlanan 113 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Etiketler: THY, hava durumu, kar, hava seferleri
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