THK her uçak biletinin 50 kuruşuna talip

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, kurumun maddi kaynaklarının artırılması amacıyla vergi muafiyeti sağlanması ve uçak biletlerinden 50 kuruşluk gelirin kendilerine verilmesi dahil bazı öneriler içeren bir kanun taslağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını bildirdi.

Atılgan, yaptığı açıklamada, kurumun maddi imkanlarının artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

THK'nin, Türk havacılığının gelişmesindeki önemine işaret eden Atılgan, kurumun kurulduğunda sahip olduğu maddi imkanların yıllar geçtikçe kaldırıldığını söyledi.

Atılgan, THK'nin piyangodan ve satılan sigara paketlerinden aldığı payın yanı sıra deri toplama imtiyazlarının da kaldırıldığını anımsatarak kurumun sadece milletin destekleri ve yardımlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

"Cumhurbaşkanımıza kanun çalışması sunduk"

Havacılık aktivitelerinin çok pahalı olduğunu ve daha fazla imkanla daha büyük işler yapabileceklerini dile getiren Atılgan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza kurumumuzun maddi imkanlarının artırılması için kanun çalışması sunduk. THK'nin kurulduğunda sahip olduğu imkanlara kavuşması amacıyla arz ettiğimiz çalışmamız, kendilerinin de tensipleriyle şu anda inceleniyor. İnşallah kanun çıktığı zaman, oradaki birtakım gelir getirici unsurlar THK'nin daha büyük işler yapmasını sağlayacak. Çalışmamızda, Kızılay'ın da aralarında olduğu bazı kurumlara sağlanan vergi muafiyetlerinin bize de tanınması ve uçak biletlerinden 50 kuruş gibi küçük bir gelirin bağlanması dahil gelir getirici çeşitli hususlar bulunuyor."

Atılgan, Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay'a sağlanan destek gibi kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yıllık 25 milyon lira destek talep ettiklerini belirterek bu ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığından da sağlanabileceğini söyledi.