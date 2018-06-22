TGTV'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Ekonomi, terör ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi karşısında verilen mücadele...

Türkiye ihanet çeteleri üzerinden yapılan saldırıları tek tek bertaraf etti.

"Mazlumun umudu, zalime karşı adaletin sesi"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi.

Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yurtta ve dünyada, barışın ve iyiliğin merkezi, mazlumun umudu, zalime karşı adaletin sesi olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el uzatamadılar"

Akbulut, her türlü saldırıya devlet-millet birliği ile karşı durulduğunu hatırlattı.

"Birlikten güç elde ettik. Birlik ve beraberliğimizi koruduk, kardeşliğimizi güçlendirdik. Bugün, devlet milletine hizmet ediyor, halkımız, ülkesiyle gurur duyuyor. Şimdi daha güçlüyüz. Tarih tekerrür etse de bu defa sinsi güçler, millet düşmanları hüsrana uğradılar. Sultan Abdülaziz'i katledenler, Recep Tayyip Erdoğan'a el uzatamadılar."

"Ülkemizi emekle, can pahasına büyüttük"

Hamza Akbulut, 24 Haziran seçimlerini hatırlattı, "Aydınlık geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz." mesajını verdi.

"Ülkemizi ve idarecilerimizi teslim etmedik. Millet olarak bir kararın arifesindeyiz. 15 yıl önce diktiğimiz fidan, artık meyve vermiştir. Emekle, fedakarlıkla, can pahasına büyüttüğümüz ülkemizin, yönetimi için 24 Haziran'da karar vereceğiz. Ülkemizin yönetimini, milletin kazanımlarından rahatsız olanlara, bu kadarı tamam diyenlere değil, işin ehli olanlara, milletine bağlı, milli ve yerli olanlara vermeliyiz."

"Uluslararası şer güçler, Türkiye'nin Suriyeleşmesini istiyor"

Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun öncülük ettiği siyasetten bu ülkenin zarar görmediğini aksine kazandığını anlattı.

"Hep beraber kazandık. İhanet görmedik. Eza ve cefa görmedik. Yeni hükümet sisteminin hayat bulması için, 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanımızı güçlü Meclisle göreve getirmeliyiz. Barış yayılmasından endişe edenler, Türkiye üzerinde her türlü oyunu oynamaktadırlar. Uluslararası şer güçler, Türkiye'nin Suriyeleşmesini ve ülkemizi 3. dünya ülkeleri seviyesine indirmeyi istemektedirler."

"Sıkça iftiralar ve algı operasyonları yapılıyor"

Hamza Akbulut, Türkiye'nin belirsizliğe tahammülünün olmadığını, yatırımların yarım kalma ihtimalinin dahi Türkiye'ye çok ciddi maliyetler getireceğini söyledi.

"Yabancılar ve onlarla bağlantılı kaos çığırtkanlarına fırsat vermemeliyiz. Aklı selim ve sağduyumuzun bir gereği olarak, milli irademize sahip çıkmalıyız. Bugünlerde, başta cumhurbaşkanımız hakkında olmak üzere, sıkça iftiralar ve algı operasyonları yapılmaktadır. Bu tuzaklara aldanmamalıyız, inanmamalıyız. Ülkemizin yakaladığı istikrarı sandıkta korumalıyız."

"Memleketimizin harabeye çevrilmesine izin vermemeliyiz"

Bu seçimin önemini, "Dünya mazlumlarının seçimi" diyerek anlattı Akbulut ve şöyle devam etti:

"Memleketimizin tekrar harabeye çevrilip, talan edilmesine müsaade etmemeliyiz. Bu seçim, basiretin ve ferasetin seçimi olacaktır. Bu seçim, sadece Türkiye'nin seçimi değildir. Bu seçim, Suriyelilerin, Mısırlıların, Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların, Balkanların ve diğer dünya mazlumlarının da seçimidir."

"Rahatsız etse de millet asla istikametini değiştirmeyecek"

Hamza Akbulut, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın millete hizmet eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve öncülük ettiği siyaseti desteklediğini sözlerine ekledi.

"Ülkemizin ve İslam dünyasının geleceğe dair umutları artmıştır. Bu beklenti birilerini rahatsız etse de bu aziz millet, istikametini asla değiştirmeyecektir."

Kaynak: AA