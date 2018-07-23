TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber