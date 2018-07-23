  • 23 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.75
    EURO 5.552
  • BIST 95305.15
    ALTIN 186.947
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'le ilgili mesaj yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TFF Başkanı Yıldırım Demirörenden Mesut Özil açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: yıldırım demirören, tff, Mesut Özil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER