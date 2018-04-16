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Buradasınız : » » TESK'ten zincir marketlerin haftada bir gün tatil talebine destek

TESK'ten zincir marketlerin haftada bir gün tatil talebine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin haftada bir gün kapanmasının esnafa az da olsa nefes aldıracağını söyledi.

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TESKten zincir marketlerin haftada bir gün tatil talebine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamayla, zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesine yönelik talepleri desteklediklerini belirtti.

Palandöken, dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü çalışan zincir market ve AVM'nin olmadığını vurguladı.

"Haftada bir gün tatil edilme önerisinin yanı sıra bu işletmelerin açılış kapanış saatlerine de bir sınırlama getirilmeli. Buralarda çalışan işçilerin de bir ailesi ve hayatı olduğu unutulmamalı. Aynı zamanda adım başı faaliyet gösteren zincir marketlerin haftada bir gün kapanması, esnafa az da olsa nefes aldırır." 

Zincir marketlerin yanı sıra haksız rekabeti önlemek için toptancı marketlere de düzenleme getirilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, toptancı marketlerin vatandaşa direkt satış yapmasının küçük esnafı olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: TESK, market
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