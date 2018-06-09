Terörün geciktirdiği Şırnak-Cizre karayolunda sona doğru

Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılar dolayısıyla yapımında gecikme yaşanan Şırnak-Cizre karayolunda sona gelindi.

21 yıl önce ihale edilmişti

Proje yaklaşık 21 yıl önce ihale edilmesine rağmen teröristlerin çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği baskınlarda yüklenici firmaların iş makinelerini ateşe vermesi dolayısıyla çalışmalar aksadı. Son olarak yol çalışmalarında yer alan ekiplerin güvenliğini sağlarken teröristlerin saldırısı sonucu Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Paget şehit oldu.

Şehitlerin isimleri verildi

Son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde bölgede güvenliğin sağlanmasıyla Şırnak-Cizre karayolunda yapım çalışmaları hızlandı. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki iki tünele şehitler Erdal ve Paget'in ismi verildi.

Vali Mehmet Aktaş, terör örgütünün yol yapım çalışmalarına yönelik defalarca saldırı düzenlediğini söyledi.

Şırnak-Cizre karayolunda terör örgütünün yüklenici firmanın işçilerini kaçırarak ve araçlarını yakarak yolun bitirilmesini engellediğini anımsatan Aktaş, "Bu yolda maalesef askerimiz ve güvenlik korucumuz yol emniyeti sağlarken hain terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdir. Terörle mücadelede gösterilen etkin mücadele sonucunda o bölgeler terörden temizlendi" diye konuştu.

Şırnak-Cizre arası 20 dakikaya inecek

Yolun Şırnak için büyük bir yatırım olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"500 milyon lira bedeli olan bir yatırım. 47 kilometre olan Şırnak-Cizre arası 37 kilometreye inecek. Bu da bizi gerçekten çok rahatlatacak. Duble yol olduğu için konforlu bir ulaşım sağlanacak.

45 dakika süren Şırnak-Cizre arası 20 dakikaya inmiş olacak. İnsanlarımıza büyük bir hizmet yapılmış olacak. Burada Cudi Dağı'nın altından geçen 3 kilometre uzunluğunda iki tane tünel ve iki tüneli birbirine bağlayan bir viyadük var. "

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, terör saldırılarının yol ve eğitim hizmetlerini sekteye uğrattığını söyledi.

Mevcut yolun dar ve tek şerit olması dolayısıyla sürekli kazaların meydana geldiğini dile getiren Geliş, yeni yapılacak yolun Şırnaklılar için büyük önem taşıdığını aktardı.

2 ay içinde açılacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın Şırnak mitinginde Şırnak-Cizre yolunun 2 ay içinde hizmete açılacağını müjdelediğini vurgulayan Geliş, yolun tamamlanmasıyla Şırnak'ın gelişeceğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Turgay Birlik ise kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin ulaşım olduğuna işaret etti.

Karayolunun yapımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik, "Hayaldi, gerçek oldu. Bize bu güzellikleri yaşatan başta devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: AA