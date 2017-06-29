Terörle mücadelenin "profesyonel" gücü

Sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde yoğun bir komando eğitiminden geçerek, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geliyor.
GALERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
TSK'dan PKK'nın inlerine hava harekatı
Borç yapılandırması için son fırsat
Kalın'dan Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez
'Bu bir final konferansıdır'
İşte merakla beklenen iPhone 8
BTK uyardı: E-postalarınıza gelen bu ekleri açmayın
Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki
Arizona'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi