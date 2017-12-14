Terörle mücadelede yeni atılım! Bu araçlar "insansız" görev yapıyor

Terörle mücadele etkin görev yapacak yeni araçlar gün yüzüne çıktı.

Bomba imha robotu, meskun mahal insansız müdahale aracı ve yüksek teknolojiyle donatılmış drone'lar...



Bu araçların 3'ü de insansız görev yapıyor.

Meskun mahal insansız müdahale aracı

Terör olayının olduğu yere polisten ya da askerden önce bu araç gidecek üzerinde görüntü almayla olayı kolluk kuvvetleri görecek ve üzerindeki silahla atış yapabilecek.

Terörle mücadelede kullanılacak aracın en önemli özelliği silahlı olması.

Dakikada 4 bin mermi atıyor, yani kısa sürede hedefi yerle bir ediyor.

İnsansız bomba imha uzmanı

İnsansız bomba imha robotunun adı Ertuğrul.

Sokakta şüpheli bir paket durumunda güvenlik güçleri müdahale etmeyecek onun yerine Ertuğrul devreye girecek.

6 eksenli robot kolu araç camını kırıyor ve içindeki şüpheli pakete müdahale ediyor.

Ertuğrul, engebeli zor arazilerde de rahatlıkla görev yapabiliyor.

500 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.

İleri teknoloji kullanılan drone

Terörle mücadele insansız hava araçlarının önemi gittikçe artıyor.

Son teknolojiyle donatılan bu drone daha uzun menzile sahip ve çok uzun süre havada kalabiliyor.

5 kilogram ağırlığında olan bu drone'u Mehmetçik de rahatlıkla sırtında taşıyabiliyor.

Kaynak: TRT Haber