Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları kapsamında Kuyubaşı Mahallesi'nde yola teröristlerce el yapımı patlayıcı tuzaklandığının tespit edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede ön önceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen kablo düzenekli 12 kilogramlık 2 tüp ile güçlendirilen varil içerisinde, 250 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.