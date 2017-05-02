  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.55
    EURO 3.876
  • BIST 95212.15
    ALTIN 143.356
Buradasınız : » » Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince imha edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri, Kandolar Mahallesi Efkar Tepesi Höyüğü mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış halde el yapımı patlayıcı tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlayıcının imhası için akşam saatlerinde yolu çift taraflı ulaşıma kapatarak, güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen bomba imha uzmanları, patlayıcının tuzaklandığı alanda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, el yapımı patlayıcı geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak imha edildi.

Patlamanın etkisiyle, olay yerine yakın kimi evlerin camlarında hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.

Etiketler: terör operasyonu, PKK, ovacık, Tunceli, teröristler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER